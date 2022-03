A quanto pare il gossip che dichiara una rottura della nota coppia si è rivelato non essere esatto, i due sono innamoratissimi e felici con la loro famiglia.

Qualche giorno fa hanno iniziato a circolare voci su una presunta crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Fortunatamente per i fan della coppia, arriva la smentita. Una foto in occasione del rinnovo con il Parma per il portiere fa cadere l’ipotesi di una crisi tra i due.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico appaiono felici insieme

Come riporta Today: “Questa è una bella giornata per me, per la mia famiglia, per il mio procuratore” ha spiegato il portiere campione del mondo a Germania 2006. E, infatti, a condividere con lui questa giornata così importante ci sono tutte le persone a lui più care, tra cui la compagna Ilaria D’Amico con un sorriso che vale più di qualsiasi nota ufficiale diramata per negare i rumors su una crisi che, evidentemente, non esiste.“La foto mostra il portiere e la giornalista felici e innamorati in una foto di famiglia che smentisce il gossip. Tutto è bene quel che finisce bene! Ora speriamo in una solida smentita della crisi tra Totti e Ilary Blasi. Ecco lo scatto:

