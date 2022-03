A quanto pare, l’ex scelta di Matteo e l’ex tronista cacciato dal programma stanno insieme, la reazione di Fioravanti non si fa attendere.

Dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne, Joele Milan aveva frequentato Ilaria ma la loro relazione non è durata molto. A quanto pare, l’ex tronista ha posato gli occhi su Noemi che è stata la scelta e la fidanzata di Matteo Fioravanti.

Noemi e Joele stanno insieme

Noemi e Joele sono una coppia uscita allo scoperto. I due pubblicano diversi video su Tik Tok e in uno di questi si vede chiaramente un bacio che lascia trasparire la verità sul loro rapporto. La reazione di Matteo Fioravanti è stata immediata, l’ex tronista non ha nascosto la delusione per aver appreso del fidanzamento dei due. Su Instagram l’ex volto del dating scrive: “Vi auguro di guadagnare qualche follower, di apparire un po’ sui social. Per il resto, tanti auguri alla nuova coppietta, fate i bravi, fate le cose per bene stavolta.“

Tra Matteo e Noemi la storia è finita poco dopo dall’uscita del programma. La coppia ha parlato di incomprensioni, di mancanza di dialogo e di empatia tra loro come motivazione per la fine della loro relazione.

