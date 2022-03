L’ex paparazzo dichiara di aver avuto una storia con la gieffina e che lei sia ancora innamorata di lui, poi parla male di Basciano.

In occasione di un’intervista su Chi, Fabrizio Corona parla della relazione tra lui e Sophie Codegoni finita mesi prima dell’entrata al GF Vip 6. Le dichiarazioni dell’ex paparazzo sono state portate alla luce durante la diretta del reality e Sophie ha chiarito il suo rapporto con Corona a Basciano.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona svela di aver avuto una relazione con Sophie Codegoni e poi come riporta Tg Com24, su Basciano dichiara: “Alessandro? Non so se può reggere Sophie, lei è abituata a uscire con persone del mondo dello spettacolo – sostiene il paparazzo -, uno che perde la pazienza in quel modo con Alex Belli come reagirà quando uscirà con me o con altri nomi noti? Lui non è in grado di reggere il confronto, lei pensa alla carriera e non vuole sposarsi o avere figli. Se dovesse scegliere tra noi due, non ho dubbio, sceglierebbe me, sta provando a dimenticarmi“.

La reazione di Basciano è stata abbastanza matura non sapendo che i due avessero avuto una relazione. Il gieffino dichiara: “Non mi conosce e sono sicuro di Sophie“. Sophie Codegoni chiarisce che non è più innamorata di Corona da molti mesi, che ora il suo fidanzato è Alessandro e spera che i due possano conoscersi e andare d’accordo.

