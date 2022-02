La modella e attrice Milla Jovovich pubblica il suo messaggio disperato per l’Ucraina, sua patria d’origine.

Sono tanti i messaggi di appoggio per l’Ucraina che vengono dal mondo dello spettacolo internazionale, ma quello di Milla Jovovich è davvero toccante.

La modella e attrice viene proprio dal Paese dell’est Europa, dove ha ancora amici e familiari. In un post su Instagram, Milla Jovovich scrive: “Ho il cuore spezzato e sbalordito nel tentativo di elaborare gli eventi di questa settimana nel mio paese natale, l’Ucraina. Il mio paese e la gente vengono bombardati.“

L’attrice sta passando momenti difficili pensando a tutti i suoi amici e familiari che in questo momento devono nascondersi, per via dei numerosi bombardamenti in corso tutto il giorno: “Amici e parenti nascosti. Il mio sangue e le mie radici provengono sia dalla Russia che dall’Ucraina. Sono divisa in due mentre guardo l’orrore svolgersi, il paese distrutto, le famiglie sfollate, tutta la loro vita che giace in frammenti carbonizzati intorno a loro. Ricordo la guerra nella patria di mio padre, l’ex Jugoslavia, e le storie che la mia famiglia racconta del trauma e del terrore che hanno vissuto. Guerra. Sempre guerra. Leader che non possono portare la pace. Il colosso infinito dell’imperialismo. E sempre, il popolo paga con sangue e lacrime“

Inoltre, l’attrice mette a disposizione di tutti un link in cui sono elencate tutte le fondazioni utili alle donazioni, per chiunque volesse aiutare gli ucraini in questo momento così doloroso.

