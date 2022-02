I due divi di Hollywood Jason Momoa e Lisa Bonet stanno annullando il divorzio, dopo aver annunciato la loro separazione solo un mese e mezzo fa.

Jason Momoa , 42 anni, e Lisa Bonet, 54, hanno deciso di dare un’altra possibilità al loro matrimonio. Le due star hanno rivelato per la prima volta la loro decisione di separarsi in un post di Instagram il 12 gennaio e non sembrava ci fosse altra possibilità per loro.

Ora, invece, arriva l’indiscrezione dal sito Hollywoodlife, in cui si dice che i due stanno riprovando a tornare insieme, probabilmente anche per il bene dei figli. Secondo quanto riportato da un amico della coppia, Momoa sarebbe tornato a casa: “Jason è tornato a vivere con Lisa circa due settimane fa e sono tornati molto insieme”

La fonte ha continuato: “Hanno deciso di lavorare sulle cose piuttosto che gettare la spugna perché hanno investito così tanto l’uno nell’altro. I figli sono elettrizzati”

Jason Momoa e Lisa Bonet hanno, infatti, due figli: Lola, 14 anni, e figlio, Nakoa-Wolf, 13 anni, che ovviamente sarebbero entusiasti del ritorno dei loro genitori sotto lo stesso tetto.

Anche se Jason e Lisa, che si sono sposati nell’ottobre 2017, sono sposati da cinque anni, hanno iniziato a frequentarsi più di 16 anni fa, nel 2005. La loro storia d’amore risale addirittura a oltre, almeno dal punto di vista di Jason.

In un’apparizione del 2017 in The Late Late Show di James Corden, Jason Momoa ha rivelato di aver iniziato a prendere una cotta per Lisa quando aveva solo 8 anni, dopo averla vista interpretare Denise Huxtable nella sitcom degli anni ’80 I Robinson: “Lisa è, ed è sempre stata, l’unica donna che Jason abbia mai amato”

