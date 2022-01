I due noti attori lo annunciano con un post condiviso su Instagram: hanno deciso dopo 15 anni di storia d’amore e due figli di andare per strade separate.

Jason Momoa e Lisa Bonet hanno deciso di separarsi andando per la loro strada. L’attore di Aquaman e l’attrice dei Robinson non voglio più stare insieme nonostante abbiano due figli: Lola Iolani (14 anni) e Wolf Manakauapo Namakaeha (13).

L’annuncio sui social

“Abbiamo tutti sentito la stretta e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione… È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione… emozioni e crescita dai cambiamenti epocali che si stanno verificando. E così condividiamo le notizie della nostra famiglia, cioè che stiamo divorziando. Condividiamo questo non perché pensiamo che sia interessante. Ma così, mentre viviamo le nostre vite, possiamo farlo con dignità e onestà. L’amore tra noi prosegue, evolvendosi in modi che vogliono essere conosciuti e vissuti. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a diventare…”

Questo il post social, riportato da Fan Page, su Instagram in cui Jason Momoa e Lisa Bonet annunciano la loro decisione di divorziare. I due hanno chiarito che rimarranno comunque in ottimi rapporti e che il loro è un amore diverso da quello iniziale.

