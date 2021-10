Massimo Palma è lo storico fidanzato di Cristina d’Avena. Anch’egli impegnato nella musica, ma con altre vesti, andiamo a conoscerlo.

A lungo si conosceva giusto il nome e nulla più. Massimo Palma è lo storico fidanzato di Cristina d’Avena, cantante e nota voce dei cartoni animati. Mentre lei è un personaggio mediatico, lui ha deciso di perseguire un cammino professionale differente. Fino a un certo punto, comunque, visto che i due hanno avuto occasione di collaborare. Scendiamo allora nello specifico per capire chi è, sia in ottica lavorativa sia in quella inerente alla vita privata.

Massimo Palma: la biografia

Massimo Palmas è nato a Milano nel 1965. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all’Università di Bologna e al 1989 è titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., mediante cui si occupa di numerosi artisti, compresa la compagna stessa. I due sono particolarmente affiatati e lui la sostiene in ogni circostanza.

In passato ha collaborato pure con la Warner Music Italy, impegnato in prima persona nella produzione dell’album Duets Forever – Tutti cantano Cristina, uscito nel 2018 e che ha visto duettare la d’Avena con nomi quali Patty Pravo, Elisa, Nek, Alessandra Amoroso e Malika Ayane, riarrangiando le intramontabili sigle dei cartoni animati.

Massimo Palma: la vita privata

Scattato il colpo di fulmine, Massimo e Cristina non si sono mai allontanati. Ancora oggi, nonostante non abbiano mai deciso di sposarsi né di avere figli, si dichiarano perdutamente innamorati l’uno dell’altra.

In una dichiarazione pubblica la d’Avena ha comunque aperto alla possibilità di unirsi in matrimonio. Palma vive a Milano con la dolce metà, di cui non fa, però, mai menzione su Instagram né posta fotografie. Il patrimonio è ignoto.

Chi è Cristina d’Avena, la fidanzata di Massimo Palma

Cristina d’Avena è nata il 6 luglio 1964 a Bologna, sotto il segno del Cancro. Celebre soprattutto per aver interpretato tantissime colonne sonore di cartoni animati. Ha esordito ad appena 3 anni e mezzo eseguendo Il Valzer del Moscerino allo Zecchino d’Oro nel 1968.

Ad oggi tiene concerti nei maggiori palazzetti d’Italia e in più occasioni è stata ospite al Festival di Sanremo, dove si è esibita portando sul palco dell’Ariston alcuni dei suoi successi.

3 curiosità su Massimo Palma

– È tifoso dell’Inter.

– Ama andare in giro con la propria moto.

– La più gelosa della coppia è la d’Avena, anche se – su stessa ammissione dell’artista – non le ha mai dato modo di esserlo.