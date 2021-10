Dagli studi nel mondo della recitazione fino al successo a Hollywood: scopriamo cosa c’è da sapere su Michela De Rossi, attrice in The Many Saints of Newark.

Michela De Rossi è una giovane attrice italiana il cui volto ha raggiunto la fama internazionale nel 2021, quando ha preso parte a The Many Saints of Newark, il prequel de I Soprano. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla giovane attrice e sulla carriera, passando per alcune curiosità!

Chi è Michela De Rossi: la carriera

Nata il 25 gennaio 1993 (sotto il segno dell’Acquario) a Roma, Michela De Rossi è una giovane e talentuosa attrice. Ha iniziato a studiare recitazione fin da giovanissima e si è diplomata nel 2016 all’Accademia Internazionale d’arte drammatica Qacademy.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/michela.derossi/?hl=it

Ha preso parte a diversi spettacoli teatrali, cortometraggi e videoclip, e ha ottenuto alcuni ruoli per il grande e per il piccolo schermo: è apparsa in Squadra mobile 2, Rosy Abate, I topi, Libero Grassi e Django. Ha recitato inoltre in La profezia dell’Armadillo, La terra dell’abbastanza, The Many Saints of Newark e Io e Spotty. Nel 2021 ha ottenuto il ruolo di co-protagonista in The Many Saints of Newark, il prequel de I Soprano.

Michela De Rossi: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata l’attrice è estremamente riservata e su Instagram non ama condividere con i fan dettagli che non siano inerenti alla sua carriera. L’attrice è nata e cresciuta a Roma, ma ha viaggiato molto per motivi di lavoro.

Michela De Rossi: le curiosità

– Ha compiuto il suo primo viaggio negli Stati Uniti per partecipare ai provini di The Many Saints of Newark.

– Ha studiato danza, scherma e canto.

– Ama il mondo dell’arte, e il cinema è sempre stato la sua grande passione.

– Uno dei suoi tratti distintivi è senza dubbio il piccolo neo che ha sul mento.

