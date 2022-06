Giorgia Soleri ha passato un sabato sera terribile perchè è stata in ospedale, lei stessa lo comunica su Instagram sempre sensibilizzare su questi argomenti.

Brutto weekend per Giorgia Soleri, l’attivista e influencer ha svelato di essere stata in ospedale su Instagram. Non è la prima volta che la fidanzata di Damiano condivide sui social un intervento chirurgico o un ricovero, sempre a scopo di sensibilizzazione.

Cosa è successo a Giorgia Soleri

Una foto di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri sabato ha condiviso delle storie su Instagram in cui si è mostrata in ospedale, attaccata a una flebo. L’attivista ha scritto: “Pazzo sabato sera. Sto già meglio, non preoccupatevi” ma non ha specificato le ragioni del ricovero.

Non è certo la prima volta che condivide post dall’ospedale. L’influencer ha anche condiviso i momenti dell’operazione per l’endometriosi e adenomiosi. La diagnosi è arrivata dopo anni e la Soleri ha voluto condividere la sua situazione con tante altre donne che stanno vivendo le stesse malattie. La volontà dell’attivista è quella di eliminare il tabù legato a queste due malattie che per molto tempo non sono state riconosciute in ambito sanitario.

La Soleri rimane sempre attiva a difendere i diritti della donne alla salute, al lavoro e alla libertà di espressione. Di questi temi ne ha fatto il suo grido di battaglia e il suo scopo sui social, il motivo per cui è diventata anche nota agli occhi dei suoi follower.

Non ha ancora chiarito i motivi del ricovero ma, sicuramente, l’attivista non ha avuto nulla di grave come suggeriscono le sue parole sui social.

