Ema Stokholma svela di soffrire di inappetenza da quando era bambina e si sfoga su Instagram rispondendo agli attacchi degli hater sul suo corpo.

La conduttrice radiofonica ha svelato di soffrire di inappetenza da quando era bambina e di sforzarsi di mangiare. Ema Stokholma con un lungo post su Instagram risponde alle accuse degli hater che la definiscono come “troppo magra”.

Lo sfogo di Ema Stokholma sui social

Come riporta Fan Page, la Stokholma dichiara: “Non mi colpisce quando dite che sono troppo magra o robe peggiori perché già lo so. Inappetenza significa che posso tranquillamente scordarmi di mangiare per più di 24 ore senza sentire i sintomi della fame, soprattutto se lavoro molto o sono in viaggio.“

La conduttrice radiofonica continua: “Premetto che vado anche in analisi da diversi anni. Intanto sono sotto peso da sempre e questo non mi sta più bene, voglio prendermi cura del mio corpo e dosare bene le energie che non mangiando non riesco a gestire. Io da 38 anni per mangiare correttamente mi devo sforzare di pensarci, mettere la sveglia apposta e ritagliarmi il tempo perché il cibo è davvero la cosa che più rimando nella vita dando spazio ad altre attività.“

E ancora: “L’unico periodo della mia vita in cui ho avuto sempre fame e mangiato davvero tanto è stato quando ho partecipato a Pechino Express. Assurdo. Detto questo possiamo anche dire alle persone che sono magre, grasse, basse, nere, bianche o che ne so. Nessun problema, se dirlo è così importante e ci fa sentire bene.“

