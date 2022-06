Nuove nascite, dure polemiche e repliche, addii al nubilato e tanto altro: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Il weekend si apre con Chiara e Valentina Ferragni insieme al piccolo Leone incontrano per la prima volta il piccolo Edoardo, figlio della sorella Francesca. Ma a rendere più interessante il fine settimana è lo sfrenato addio al nubilato di Manuela Arcuri a Mykonos, prima delle nozze con Giovanni Di Gianfrancesco. Non mancano poi altre polemiche per Clizia Incorvaia mentre Mara Venier fa delle dichiarazioni piuttosto interessanti su Maria De Filippi.

Le news di gossip del weekend

Questo weekend parte all’insegna dell’amore e della tenerezza. Francesca Ferragni ha dato alla luce il piccolo Edoardo e le zie Chiara e Valentina lo hanno incontrato per la prima volta. La nota influencer ha pubblicato la foto di suo figlio Leone mentre sta con il suo cuginetto e dichiara: “Benvenuto a casa Edoardo. Siamo già innamorati di te”. Anche Valentina Ferragni è al settimo cielo mentre tiene in braccio il suo nipotino per la prima volta e scrive: “Ti amiamo già tutti“.

Dopo un po’ di tenerezza però, non mancano polemiche anche in questo fine settimana. Clizia Incorvaia replica alle critiche sullo svezzamento del piccolo Gabriele sui social: “Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza“.

E ancora: “E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare anche ciò. Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento. A tutti i pediatri improvvisati sul web: abbiamo iniziato lo svezzamento piano piano, adesso abbiamo provato la frutta, e poi capiremo. Tutto questo dopo aver parlato con il nostro pediatra”.

Insomma, le polemiche sono immancabili ma fortunatamente ci sono anche belle notizie. Mara Venier, in occasione di un’intervista su TvBlog, ha dichiarato: “Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. Con Maria e con Sabina (Gregoretti, capo progetto alla Fascino, ndr) mi sono trovata benissimo e mi sono divertita come una matta. Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme.“

Dunque, le due queen di Rai e Mediaset potrebbero tornare a lavorare insieme d’altronde le lega una bellissima amicizia e una stima reciproca che persevera da anni.

Ultima notizia ma non per importanza è sicuramente l’addio al nubilato di Manuela Arcuri a Mykonos. La bella modella deve sposare Giovanni Di Gianfrancesco il 22 luglio. In attesa delle celebrazioni sul lago di Bracciano, Manuela Arcuri si concede un addio al nubilato con tante amiche all’insegna di spiaggia, mare, relax e divertimento in Grecia. La modella e attrice si mostra con un caftano e un paio di occhiali da sole a cuore di tendenza, mentre si diverte con le sue amiche.

