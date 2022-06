Eleonora Cecere, Angela Di Cosimo e Ilaria Galassi hanno raccontato alcuni episodi inquietanti di quando lavoravano a Non è la Rai.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, alcune ex ragazze di Non è la Rai hanno raccontato degli avvenimenti spiacevoli. In quel periodo, molte persone erano ossessionate da loro e Eleonora Cecere, Angela Di Cosimo e Ilaria Galassi svelano di essere state minacciate più volte e in modi davvero inquietanti.

Le dichiarazioni delle ragazze di Non è la Rai

Una foto di Eleonora Cecere ai tempi di Non è la Rai

Eleonora Cecere, come riporta Fan Page, è la prima a raccontare fatti strani nel periodo di Non è la Rai: “Arriva una bambolina, un’altra e un’altra. L’ultima con uno spillo in testa e un cappio al collo, insieme a un biglietto che diceva: “Questa sei tu”. Erano bamboline vudù. Poi un giorno ricevo un cd, eravamo al Palatino, io, Ilaria, Angela, Pamela. Scendiamo in sala prove per ascoltarlo. Lo mettiamo e parte la voce di uomo che dice: ‘Eleonora, ti farò molto male“.

Angela Di Cosimo ha svelato di aver ricevuto “una valigetta con dentro santini e peli pubici“. Ma non è tutto, le ragazze hanno raccontato di essere state pesantemente insultate: “Fate schifo”, “Brutte”, “Chi vi credete di essere”.

Ma il caso più inquietante è senza dubbio quello di Ilaria Galassi. L’ex ragazza di Non è la Rai ha svelato che un uomo le aveva urlato: “Sono io il vero padre di Ilaria“. Sosteneva che la madre di lei gli avesse scritto una lettera segreta per informarlo di questo. L’uomo ha cercato anche di prendere Ilaria e portarla con se ma il padre di lei lo ha fermato fino all’intervento della polizia.

A questo punto la Galassi racconta: “Dopo abbiamo saputo che era un malato psichiatrico fuggito dall’ospedale“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG