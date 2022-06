Leonardo Del Vecchio, famoso imprenditore, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, è scomparso.

L’imprenditore Milanese Leonardo Del Vecchio è scomparso all’età di 87 anni, il 27 giugno 2022. Senza dubbio è stato uno dei più famosi imprenditori italiani e, dopo aver fondato Luxottica (la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti da vista) era diventato presidente esecutivo di EssilorLuxottica. Inoltre è stato un’importante azionista e filantropo.

Dopo aver donato 10 milioni di euro per l’emergenza coronavirus, Leonardo Del Vecchio, questo eccezionale italiano “… Pubblicato da Leonardo Cecchi su Venerdì 3 aprile 2020

Leonardo Del Vecchio è morto

Nato a Milano il 22 maggio 1935 (sotto il segno zodiacale dei Gemelli) Leonardo Del Vecchio è stato un’importante azionista e imprenditore italiano. Figlio di un fruttivendolo, aveva iniziato a lavorare come operaio a 20 anni e nel 1958 aveva aperto la sua prima bottega. Nel 1961 aveva fondato Luxottica S.a.s (all’epoca con soli 14 dipendenti) con cui ha iniziato a lavorare alle lenti e alle montature di occhiali.

Nel 1967 aveva iniziato a direzionare la produzione per conto terzi e, nel 1981, la sua società è approdata nel mercato Statunitense, dove il marchio fondato da Leonardo Del Vecchio è stato senza dubbio consacrato al successo. L’imprenditore si era fatto conoscere anche per le sue opere di beneficenza e come filantropo.

La vita privata

L’imprenditore è stato sposato tre volte e ha avuto in tutto sei figli. La sua ultima moglie è stata Nicoletta Zampillo (che ha sposato una prima volta nel 1997 e che, dopo il divorzio del 2000, ha risposato nel 2010).

Le partecipazioni azionarie di Luxottica sono state sotto il controllo di Leonardo Del Vecchio fino al giorno della sua scomparsa ma in seguito ad essa il 25% verrà affidato automaticamente alla moglie, mentre il restante 75% verrà equamente diviso tra i sei figli.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG