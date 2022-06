Tra l’opinionista televisiva e il presidente della Regione Emilia-Romagna c’è stato un dibattito molto acceso per quanto riguarda come si pongono i giovani sul lavoro.

Continua la discussione riguardante i giovani e il lavoro che quest’anno è stato al centro delle discussioni in molti casi. L’opinionista Hoara Borselli sembra essere d’accordo con la tesi secondo cui i giovani non faticano abbastanza e pretendono grossi compensi senza sacrifici. A non essere d’accordo però è Stefano Bonaccini che su Twitter, replica alla showgirl.

Il botta e risposta tra Hoara Borselli e Bonaccini

Hoara Borselli si è espressa su Twitter in merito ai giovani e il lavoro: “A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare. Poche ore, dalle 12 alle 16. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso ragazzi. Sacrificio e “fame”. Credo sia ciò che manca oggi.“

A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare. Poche ore, dalle 12 alle 16.

Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine.

Si parte sempre dal basso ragazzi.

Sacrificio e “fame”.

Credo sia ciò che manca oggi — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) June 25, 2022

Ecco il tweet della Borselli

Di fatto, la showgirl si è schierata dalla parte di tutti quegli imprenditori che lamentano la mancanza di personale e sottolineano che i giovani sono poco inclini al sacrificio. Il presidente Bonaccini però replica duramente alle parole della Borselli e afferma: “Un conto è sacrificio e umiltà, che aiutano sempre, ma se la sua proposta è lavorare gratis, solo perché si è giovani, allora siamo proprio messi male. Roba da matti“.

La risposta dell’opinionista televisiva non tarda ad arrivare: “Credo che la retribuzione sia un sacrosanto diritto da riconoscere a chi lavora. Ho fatto un esempio rispetto un esperienza di vita fatta a quindici anni dove avevo voglia di imparare qualcosa, senza imposizioni o sfruttamento Una piccola esperienza di vita che ricordo con gioia“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG