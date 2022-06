Tra l’opinionista e la soprano non scorre buon sangue e la Cipollari svela di essere sollevata dal fatto che la Ricciarelli abbia detto “no” a partecipare al GF Vip 7.

Su Instagram, Tina Cipollari ha commentato l’assenza di Katia Ricciarelli alla prossima edizione del Grande Fratello. Alcuni rumor hanno parlato di un’eventuale partecipazione della soprano al reality ma come opinionista. La notizia è stata smentita da Alfonso Signorini ma la Ricciarelli ha voluto comunque precisare che avrebbe rifiutato. A questo punto, l’opinionista di Uomini e Donne si è detta sollevata dalla notizia.

Il commento al veleno di Tina Cipollari per Katia Ricciarelli

Tina Cipollari

La pagina Instagram Trashtvstellare, ha riportato le parole di Katia Ricciarelli sull’eventuale partecipazione come opinionista del GF Vip 7. La soprano ha dichiarato: “Non mi interessa farlo” e a questo punto, Tina Cipollari commenta il post scrivendo: “Meno male che non è interessata. Spero non ci ripensi”.

Insomma, tra la Cipollari e la Ricciarelli non scorre buon sangue ma cosa è successo tra loro e qual è il motivo di tanto astio? Tutto è nato da un commento da un battibecco tra le due nel programma Selfie – Le cose cambiano. A questo punto, in un’intervista la Cipollari dichiarava: “Katia Ricciarelli è un po’ snob. Non è mica la Callas! Dai, un po’ di umiltà. E, poi, il pubblico ha dato ragione a me e come dice la Ventura: “Il pubblico è sovrano”.

La Ricciarelli non ha mai dimenticato quello scontro e durante la sua partecipazione al GF Vip 6, dichiarava: “Mi trattò di me**da, successe in un programma Mediaset, poi mi disse che mi davo le arie. Ma come si permette?”.

