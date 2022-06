Andrea Delogu protagonista della copertina di Vanity Fair ha parlato del suo rapporto con un giovane di 17 anni più piccolo.

Andrea Delogu si racconta a 360° a Vanity Fair. La popolare conduttrice ha parlato in maniera molto diretta del suo nuovo amore, Luigi Bruno, un giovane ragazzo 23enne. 17 anni più giovane di lei. Proprio questa relazione è stato molto criticata dall’opinione pubblica ma la presentatrice ha voluto dire la sua replicando a tono.

Andrea Delogu e il suo amore per un ragazzo più giovane

Andrea Delogu

La Delogu ha raccontato come sia nata la storia d’amore col suo compagno attuale: “Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: ‘se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?’. Io sono andata a vedere il suo account e ho trovato appunto questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: ‘no, non può essere, qualcosa non torna’”.

E ancora: “Era troppo giovane per avere così tante cose in comune con me. Ero certa che fosse un fake, un profilo finto. Mi immaginavo un uomo molto più adulto e infinitamente meno bello che usava foto di un giovane modello. Allora ho iniziato a infastidirmi, mi sentivo presa in giro: volevo smascherare il fake”.

Quindi ecco l’incontro: “Un giorno vado a Napoli per lavoro e gli chiedo se ci prendiamo un caffè, visto che lui è di un paese lì vicino. Mi dice che non può venire, e io penso: ‘ah ecco, avevo ragione io, ti ho beccato, stronzo’. E non ho più risposto ai suoi messaggi. Ero fuori di me. Finché lui mi scrive che viene a Roma perché deve assolutamente conoscermi e mi dà appuntamento vicino al Colosseo. Io arrivo con un misto di curiosità e rabbia, parcheggio il motorino e da lontano vedo il ragazzo di Instagram. Mi avvicino e dico: ‘ma cos’è sta storia?'”.

Sul futuro: “Cosa ci accomuna? La fiducia nel futuro. E poi la convinzione che se fai qualcosa perché ci credi non devi rendere conto a nessuno. Perché, se tanti mi scrivono per incoraggiarmi a vivermi questa storia come mi pare, tanti altri si permettono di criticare la differenza d’età. Ovviamente succede sempre se è la donna a essere più grande del suo compagno”.

Guai, poi, a chiamarlo toy boy: “Se lo dicono mi inca**. È ridicolo. Offensivo per Luigi, che è tutto tranne che un toy boy. Ma in lui trovo una consapevolezza straordinaria che alla fine mi porta a fregarmene”.

Di seguito il post Instagram di Vanity Fair con la copertina dedicata alla Delogu:

