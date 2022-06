Can Yaman accostato sentimentalmente a Demet Özdemir, nota attrice turca che avrebbe anche annullato le sue nozze.

Nuovi presunti flirt amorosi per Can Yaman, modello e attore ben conosciuto in Italia per essere stato anche fidanzato con Diletta Leotta, presentatrice televisiva e volto del calcio italiano per DAZN. L’uomo, accostato nelle scorse ore ad un’attrice italiana, sarebbe invece coinvolto con un’altra donna che, dai rumors, avrebbe annullato le sue nozze, forse proprio per lui.

Can Yaman, un nuovo flirt: ci sarebbero anche delle nozze annullate

Can Yaman

Secondo quanto si apprende da diversi media turchi, i cui rumors sono riportati da Today, Can Yaman e Demet Özdemir sarebbero una coppia. I due attori e modelli turchi, molto noti per Daydreamer, la serie che, negli ultimi anni, ha conquistato i cuori di milioni di spettatori.

I due attori, amatissimi dal pubblico e da sempre immaginati come coppia nella vita reale, oltre che nella finzione, potrebbero adesso fare molto felici i loro fans.

Da quanto viene riferito in Turchia, infatti, la giovane donna avrebbe addirittura annullato il matrimonio con il fidanzato di Oguzhan Koc, cantante molto noto in Turchia, magari proprio per iniziare ufficialmente una nuova relazione.

L’attore e la donna sembrano poi dover presto affrontare insieme un’altra avventura lavorativa con un nuovo progetto per Disney+, El Turco. Questa potrebbe essere un’altra occasione per passare del tempo insieme e, chissà, far sbocciare per davver un nuovo amore.

Staremo a vedere se ci saranno novità in tal senso e se i due daranno conferma o meno del loro rapporto. Per ora, come detto, si tratta solo di rumors. Certo è che molti telespettatori e loro fan sarebbero davvero felici di vederli insieme, felici e ufficialmente impegnati.

Di seguito un recente post Instagram dell’attore e modello, sempre molto attivo sui social tra lavoro e vita privata:

Riproduzione riservata © 2022 - DG