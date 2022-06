Luca D’Alessio, meglio noto come LDA, si è esibito davanti ad un vasto pubblico dove era presenta anche l’ex fidanzata.

L’arte, si sa, spesso fa emozionare. E in questo caso la musica, e Luca D’Alessio, meglio noto come LDA. Ebbene sì, il ragazzo, ex concorrente dell’ultima edizione di ‘Amici’ e figlio del noto artista Gigi D’Alessio, si è esibito in una concerto al quale erano presenti tantissime persone. Tra queste, anche la sua ex fidanzata che non ha saputo trattenere il turbinio di sensazioni provate e ha pianto a dirotto.

Amici, LDA canta e fa piangere l’ex fidanzata

Fonte foto: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi/

Tutto, come detto, parte dalle emozioni della musica, ed in questo caso da quelle che evidentemente il buon LDA ha fatto provare alle persone che hanno assistito alla sua ultima esibizione.

Due sere fa, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi si è esibito sul palco del Napoli Pizza Village, la “pizzeria all’aperto” organizzata sul Lungomare di Via Caracciolo che ha visto la partecipazione di tanti artisti.

Il figlio di Gigi D’Alessio ha cantanto e ha raccolto ai piedi del palco tantissime persone. Tra queste, come anticipato, anche la sua ex fidanzata, Emanuela Pennino che è stata protagonista di una reazione inattesa diventata presto virale.

Una fan del cantante ha, infatti, ripreso l’ex di LDA durante l’esibizione sulle note di ‘Quello che fa male’. La Pennino si è commossa e non è riuscita a trattenere il pianto.

In tanti si sono domandati il motivo delle lacrime, pensando magari ai sentimenti che ancora lei poteva provare per il giovane artista. A precisare tutto, dopo diversi rumors e messaggio social, è stata la diretta interessata: “Piangevo per l’emozione”, ha spiegato la giovane.

Insomma, è proprio vero che l’arte, e in questo caso la musica, danno sensazioni speciali…

Di seguito un recente post Instagram di LDA con l’uscita del suo primo album:

