Edoardo e Guendalina Tavassi si sono incontrati dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi: risate, cibo e ovviamente stories social per loro.

Edoardo e Guendalina Tavassi di nuovo insieme. I due fratelli si sono incontrati per la prima volta dopo l’Isola dei Famosi. Lui, ritiratosi causa infortunio, è tornato in Italia nelle scorse ore, lei, invece, aveva scelto di non proseguire l’esperienza dopo la decisione degli autori del programma di proporre un allungamento della trasmissione di circa un mese. Adesso, i Tavassi si sono potuti riabbracciare e tornare a sorridere come prima.

Edoardo e Guendalina Tavassi: il primo incontro dopo L’Isola

Isola dei famosi

Come è possibile vedere dalle stories social su Instagram, Edoardo e Guendalina Tavassi, insieme al compagno della donna, Federico Perna, hanno trascorso una piacevole cena in un locale romano. I tre hanno riso tantissimo e si sono lasciati andare ai piaceri del cibo, per la grande gioia di Edo che, nel corso dell’Isola dei Famosi, ha perso tantissimi chili causa digiuno.

“Sono sempre più onorata di essere a cena con Ragnarr”, ha detto Guenda scherzando sul soprannome che suo fratello si era dato citando Ragnarr Loðbrók, personaggio della serie tv Vikins.

Il cibo, come detto, è stato protagonista della serata insieme alle risate tra i due fratelli. In modo particolare il dolce al quale Guenda avrebbe voluto fare una foto e un video ma non ha potuto perché Edoardo se l’è spazzolato in men che non si dica: “Non mi hai fatto fare nemmeno una storia”, ha detto la ragazza al fratello.

Insomma, i due si sono ritrovati ma soprattutto hanno potuto riassaporare quella complicità bellissima che hanno mostrato durante tutto il percorso nel noto reality.

Di seguito, invece, un recente post di Guendalina su Instagram:

