L’ex tronista Serena Enardu ha raccontato un episodio spiacevole subito da lei e da suo figlio Tommaso, rimasto sotto choc dall’accaduto.

Una disavventura che avrà sicuramente un seguito, non solo sui social ma anche in tribunale. Serena Enardu racconta il triste episodio di cui è stata protagonista, e vittima, insieme a suo figlio Tommaso. Attraverso alcune stories social, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha spiegato di aver subito un tentativo di violenza.

Serena Enardu: “Una persona squallida voleva picchiare mio figlio”

Violenza sulle donne

Come detto, Serena Enardu ha raccontato un episodio davvero brutto e spaventoso che riguarda lei, suo figlio e un terzo individuo di cui non può e non vuole fare il nome. La ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha spiegato cosa è accaduto mentre si trovava in auto con sua sorella Elga.

“Il mio avvocato mi ha sconsigliato di parlarne pubblicamente, ma io non ce la faccio. Devo dirlo anche perché ritengo che certe cose possano essere d’aiuto a chi si trova ad affrontare fatti simili”, ha spiegato la Enardu.

“Anche perché poi in questa giustizia particolare si passa dalla ragione al torto in un secondo”. E ancora: “Una persona squallida, violenta, sì un essere… un essere spregevole, che è diciamo invisibile nella vita di mio figlio, si è presentata a casa per picchiarlo. La cosa più assurda è che invece dovrebbe essere l’unica al persona al mondo che lo vuole proteggere, ma non l’ha mai fatto”.

Siamo sicuri che sentiremo parlare della vicenda molto presto, magari con alcuni dettagli in più…

Di seguito un recente post Instagram della Enardu con suo figlio Tommaso nel giorno del suo compleanno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG