Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ha annunciato che presto si sposerà per la gioia dei suoi fans.

In occasione di una serie di Q&A su Instagram con i fan, Guenda Goria ha rivelato che sarebbe vicina alle nozze col suo compagno Mirko Gancitano. Tra le tante domande che le sono state rivolte, infatti, è arrivata anche quella relativa al suo amore e al matrimonio col ragazzo col quale fa coppia da tempo. Che lo svolta sia vicina per loro ormai è certezza.

Guenda Goria presto sposa: la conferma

Sebbene gli argomenti delle domande ricevute dai fan di Guenda Goria fossero su alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, qualche utente ha variato un po’ il tema chiedendo alla ragazza come andassero le cose con il suo Mirko. “Quando vi sposate?”, ha scritto un fan. La risposta della giovane donna è stata assolutamente precisa: “Presto”, con tanto di bacio e tag a quello che, ormai è certo, sarà suo marito.

Gli haters e Dayane Mello

Come anticipato, però, argomento principale è stato il suo rapporto con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello. In modo particolare La Goria ha risposto alle domande su Dayane Mello che nelle scorse ore aveva sporto denuncia contro alcuni haters.

Guenda si è schierata con la amica: “Mi chiedete che rapporto ho con lei, molto bello, e tra l’altro voglio esprimere la mia solidarietà nei confronti delle denunce che sta facendo contro degli haters”. E ancora: “Oltre a essere delle grandissime e brutte persone siete anche dei vigliacchi, non si fa, soprattutto da dietro uno schermo, abbiate il coraggio di dire le cose in faccia”.

