Il noto cantante Jovanotti ha scelto di non mangiare carne e ha ammesso di non farlo per un motivo molto preciso.

Una scelta mirata che, in un certo senso, va anche quello che sono lui e le sue origini. Eppure, da qualche anno, Lorenzo Cherubini, o se preferite, Jovanotti, ha deciso di non mangiare più carne. La spiegazione è arrivata al Corriere della Sera in una lunga intervista.

Jovanotti e la scelta di non mangiare più carne

Jovanotti

“Ho sempre mangiato bene e sostanzioso. Mia mamma Viola era una cuoca strepitosa. Poi quando ho conosciuto la Francesca (sua moglie, ndr), che è più radicale, è entrata in casa mia la cultura del biologico. I suoi hanno un orto molto grande qui a Cortona, si mangiano solo prodotti di stagione”, ha spiegato Jovanotti facendo riferimento alle scelte nutrizionali e alimentari.

Non viene menzionata la carne nonostante le sue origini: “Sono toscano, da bambino mi piacevano (le bistecche ndr). Ma da anni ho smesso di mangiarle per un motivo sentimentale. Ho un rifiuto quasi pregiudiziale nei confronti degli allevamenti intensivi: per me sono inaccettabili. Gli animali li conosciamo, sanno essere affettuosi, interagiscono con noi. Ma non sono un militante, sono un viandante che cerca nella propria vita di cambiare le proprie idee in base alle esperienze che fa”.

E ancora: “Sono uno sperimentatore. Non faccio parte di alcuna categoria, se mi sento stretto mi viene voglia di ribellarmi. Per me il cibo è come la vita: si prende tutto e si sceglie il meglio, senza fare proselitismi. Il cibo è libertà”.

Dal cibo al lavoro con qualche dettaglio sul Jova Beach Party, il suo tour estivo: “Quando abbiamo pensato al tour, abbiamo immaginato uno spettacolo che portasse in scena un’intera visione del mondo. Dunque anche il cibo doveva farne parte. Di solito ai concerti fa schifo ma al momento non ci pensi, se però ci fai caso ti accorgi che le cose possono essere fatte meglio”.

Proprio su come tenersi in forma durante la fase lavorativa: “Negli ultimi anni ho aumentato la componente dei grassi buoni, come noci, mandorle e nocciole. E sto quattro ore a digiuno prima di andare a letto. Io le provo tutte”.

Di seguito un recente post Instagram di Jovanotti:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG