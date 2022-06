Nuovo amore per Can Yaman? L’attore e modello, dopo la storia con Diletta Leotta, avrebbe un feeling speciale con una giovane donna…

Impegnato in diversi progetti tra Turchia e Italia, Can Yaman fa parlare di sé ancora per questioni… sentimentali. Dalle ultime indiscrezioni, pare proprio che il noto attore e modello abbia un feeling speciale con una donna molto coniusciuta nell’ambiente cinematografico. Il loro “rapporto” sarebbe uscito allo scoperto, per modo di dire, nel corso del recente Filming Italy in Sardegna dove per altro era presente la sua grande ex, Diletta Leotta.

Can Yaman, feeling speciale con una giovane ragazza…

Can Yaman

Secondo quanto riportato da Dagospia, per Can Yaman ci sarebbero notizie “d’amore”. L’attore e modello è volato nelle scorse ore in Sardegna per partecipare al Filming Italy. Da quanto si apprende, il bellissimo turco, amatissimo dal pubblico femminile e da quello social, sarebbe stato protagonista di due particolari azioni.

La prima relativa alla volontà di evitare l’ex fidanzata Diletta Leotta e anche l’attore Kabir Bedi, in questo caso complice per via del progetto “Sandokan” di cui si sono perse le tracce.

La seconda, invece, riguarda un aspetto più interessante. Una sorta di flirt, per ora solo a parole, con Francesca Del Re, attrice della soap Rai “Il Paradiso delle Signore”. Tra i due il feeling è stato tale da non essere sfuggito ai presenti. Che possa essere nato o nascere in futuro qualcosa di più? Chi lo sa.

Per ora l’uomo è tornato a Roma dove ha ripreso la sua regolare vita tra lavoro e palestra. “A seguire 10 giorni di eventi, viaggi, shooting e qualche infortunio, alla fine si torna alle origini a Roma. Ci voleva questo circuito bello tosto accompagnato da un gilet zavorrato”, le sue parole sui social.

Di seguito il recente post Instagram dell’uomo con tanto di durissimo allenamento:

Riproduzione riservata © 2022 - DG