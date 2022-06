Marco Cucolo ha parlato della sua esperienza sull’Isola conclusasi col ritiro per motivi di salute. Le parole e cosa si aspetta dal futuro.

Non solo il suo rapporto con Lory Del Santo, Marco Cucolo ha affrontato a Fanpage diversi temi legati alla sua recente esperienza all’Isola dei Famosi. Tra i più importanti argomenti trattati, quello relativo alla sua salute. Costretto ad abbandonare il reality, il ragazzo ha spiegato quanti chilogrammi abbia perso e cosa si aspetta per il futuro.

Marco Cucolo: la vita dopo l’Isola

Isola dei famosi

Alcune dichiarazioni di Marco Cucolo rendono meglio l’idea di quanto vissuto sull’Isola e di quanto dovrà fare ancora nella vita di tutti i giorni per prendersi cura di sé: “Quanti chili ho perso? Pesavo 106, ero ingrassato in un periodo in cui avvertivo un senso di solitudine. Ora ne peso 83“.

“Il ritiro dal reality? La mia esperienza è stata pregiudicata da calcoli alla cistifellea. Sicuramente cambierà anche il mio futuro. Mi aspettano molte privazioni. Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile”.

“Cosa hanno detto i medici? I medici in Honduras mi hanno detto che l’operazione è urgente, ma magari qui in Italia mi diranno che posso aspettare ancora un po’. Sono in attesa di fissare una visita con un dottore. Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità. Ora sono in una situazione rischiosa, devo fare attenzione a quello che mangio, perché se sbaglio sto male”.

E ancora qualche dettaglio: “Mi devono togliere la via biliare. Togliendola, è come se assimilassi il cibo in maniera diversa. Per questo, in futuro, dovrò fare attenzione nel mangiare le cose che negli ultimi anni mi hanno fatto diventare una balena (ride, ndr)”.

Di seguito il recente post Instagram dell’Isola dei Famosi con le anticipazioni di quello che è poi stato il confronto tra Lory e Marco:

