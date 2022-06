L’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, ha parlato a Chi di diversi argomenti. Anche di… tradimento.

Intervista a Chi per Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, e possibile futuro concorrente del Grande Fratello Vip. L’uomo, molto chiacchierato ultimamente per una possibile nuova relazione, ha risposto anche ad alcune domande scomode come quella relativa ad un presunto tradimento ai danni della showgirl argentina.

Antonino Spinalbese: la reazione alla domanda sul tradimento

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

In quella che potrebbe essere definita la prima vera intervista post fine della storia, Antonino Spinalbese ha parlato a 360° di quanto vissuto con Belen. “L’ho conosciuta più da incinta che da non incinta. Non era quella la priorità. Pensando che portava in grembo mia figlia sono stato medico, bodyguard, amico. La mia preoccupazione era che lei portasse a termine bene la gravidanza, come si fa in natura. E, infatti, in natura il maschio protegge la gravidanza e, quando nasce il cucciolo, se ne va. Io riesco a percepire chi ho davanti, ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un buon padre anche da solo”.

E ancora sulla storia con Belen e i motivi della fine del rapporto: “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni”.

Alla domanda sul tradimento: “Ha mai tradito Belen?”, Spinalbese, però, reagisce stranamente: “Chi risponderebbe sì a questa domanda?”. E ancora: “Ci sono stati terzi incomodo?”, insiste il giornalista. “Che io sappia no”, la risposta dell’uomo.

Il terzo incomodo, non citato, sarebbe Stefano De Martino: “Spero che fra loro (Stefano e Belen ndr), a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”.

Intanto Belen pare essere tornata ufficialmente proprio con Stefano De Martino come confermato sempre da Chi anche nel seguente post Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG