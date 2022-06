In occasione dell’evento per i suoi 30 anni di carriera, Gigi D’Alessio avrebbe vietato a fan e invitati di nominare Anna Tatangelo.

Un retroscena davvero curioso e molto importante, quello rivelato da Chi e ripreso da Fanpage e che vede protagonisti Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Come noto, la relazione tra i due si era interrotta nel 2020 ma a quanto pare, tra gli ex non scorre ancora buon sangue…

Anna Tatangelo, vietato nominarla: il retroscena di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo

Dalle vecchie indiscrezioni, era noto come Anna Tantangelo non avesse digerito le modalità con cui lei e il figlio Andrea avevano appreso della quinta paternità di Gigi D’Alessio. Tramite alcune interviste, la stessa artista aveva raccontato di esserci rimasta male e tale rumors verrebbe confermato anche per quanto riguarda il recente show dell’ex. Infatti, Anna, pur essendo stata al fianco del cantante neo melodico per buona parte della sua carriera, non è stata mai nemmeno menzionata nel corso della serata da lui organizzata per i 30 anni di successi.

Tale situazione di “maretta”, sembra essere ora certificata dal settimanale Chi, secondo cui la totale assenza di Anna Tatangelo all’evento di Piazza del Plebiscito e i mancati complimenti, per lo meno via social, sarebbero un chiaro segnale che tra lei e Gigi D’Alessio il clima è decisamente turbolento.

Ma ci sarebbe di più. Il settimanale di Alfonso Signorini aggiunge, infatti, che il cantante avrebbe chiaramente espresso il desiderio che la sua ex compagna non fosse menzionata sul palco. “Anche agli ospiti è stato chiesto di evitare un argomento ancora doloroso per entrambi, che si sono lasciati un anno fa non nel migliore dei modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto nel segno del rispetto”, spiega Chi.

Di seguito alcune immagini di Gigi D’Alessio e della sua serata pubblicate su Instagram in un post:

