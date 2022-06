Polemiche e vari botta e risposta tra Flavio Briatore e Gino Sorbillo sul costo della pizza. Ci sarà la pace? Intanto arriva la proposta…

Sono ore bollenti tra Flavio Briatore e gli amanti della pizza. A generare la polemica era stato lo stesso imprenditore che aveva risposto a chi si lamentava dei costi nei suoi locali “Crazy Pizza” che vendevano appunto tale alimento anche a 70 euro. Tra i primi a dire la sua era stato Gino Sorbillo, noto maestro pizzaiolo, che aveva organizzato una vera e propria distribuzione gratuita della pizza a Napoli. A seguito di questa vicenda, c’era stata la risposta dell’imprenditore e ora anche un’ulteriore proposta per provare a stemperare i toni.

Briatore, le parole sulla pizza e la proposta di Sorbillo

FLAVIO BRIATORE

Il duro botta e risposta tra Briatore e gli amanti della pizza e il signor Sorbillo aveva visto alcune ore fa la polemica prendere una piega piuttosto dura. L’imprenditore aveva rilasciato, come spiegato da Whoopsee.it, un’intervista a La Zanzara su Radio 24 affermando: “Non è vero che la pizza è napoletana, la si mangia in tutto il mondo. E anche se è stata inventata a Napoli, gli altri l’hanno migliorata con gusti diversi: uno può inventare una roba e gli altri la possono modificare e farla meglio”. Ma non solo: “Sfido chiunque a fare profitto vendendo la pizza a 4 o 5 euro: è impossibile. Gli stiamo dando (ai pizzaioli ndr) una possibilità, un assist per aumentare il prezzo delle pizze e non l’hanno capito. Ne stanno approfittando per farsi pubblicità. A me la pizza napoletana non piace perché ha troppo contorno, poi c’ha molto lievito… preferisco la romana che è più sottile. Per esempio a Salerno fanno una pizza diversa, più sottile che a Napoli. Poi, ognuno ha il suo gusto”.

La risposta di Sorbillo

Per provare ad abbassare i toni della polemica, Sorbillo ha voluto fare un’ulteriore proposta a Briatore: “La organizziamo una serata a quattro mani di “pizze riconciliatrici” con le pizze napoletane e le tue? Aspettiamo una risposta”.

Staremo a vedere se ci sarà una risposta oppure no. La questione è destinata a proseguire…

Di seguito il post Instagram di Sorbillo con la proposta a Briatore:

Riproduzione riservata © 2022 - DG