La signora Angela Chianello, nota Angela da Mondello, di ‘Non ce n’è Coviddi’ è ricoverata in ospedale di nuovo positiva al coronavirus.

“Ragazzi sono ricoverata positiva al Covid”. Iniziano così una serie di stories su Instagram da parte di Angela Chianello, meglio nota come Angela da Mondello, la donna di “Non ce n’è Coviddi”, quella tanto discussa “hit” a proposito del coronavirus. La donna è stata infettata ancora una volta e in questo caso è finita pure in ospedale.

Angela Chianello positiva al Covid e ricoverata in ospedale

virus covid

Dal letto della struttura sanitaria, Angela Chianello ha parlato a cuore aperto ai suoi seguaci social. La donna ha ringraziato quanti le stanno inviando auguri di pronta guarigione. La signora è risultata positiva al Covid per la seconda volta e, anche in questo caso, così come in passato, non sono mancati insulti e altre spiacevoli messaggi.

“Ragazzi sono ricoverata positiva al Covid”, le sue parole nelle stories Instagram. “Grazie a tutti per il pensiero. Volevo dire soltanto due paroline anche perché di più non ne ho la forza. Ho letto tante cose brutte, addirittura che il karma esiste. È vero, il karma esiste e alla fine ho il Covid, ma per fortuna si può guarire, ma dalle malattie che avete voi no, forse. Tornerò più forte di prima”.

Dalle immagini, la signora Angela è parsa piuttosto affaticata, forse anche per il caldo che c’è in questi giorni in Italia, ma anche abbastanza combattiva verso le tante persone che le stanno augurando il peggio.

Tra l’altro, ricordiamolo, la donna era tornata sui suoi passi a proposito del Covid e si era anche vaccinata come aveva fatto intendere in passato: “Noi siamo tutti vaccinati e con tutto ciò il Covid è venuto anche nelle nostre case. Io dico vacciniamoci, poi ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le proprie idee”, erano state le sue parole.

Di seguito un vecchio post su Twitter di un utente che riprendeva quella “hit” molto contestata della donna:

Non ce n’è coviddi…la registrazione del suo video clip…ringranziamo Barbarocchia per una nuova star e probabilmente il prossimo PdC

pic.twitter.com/yG8x0MQBOP — Charles de Batz de Castelmore – Conte d'Artagnan (@conteDartagnan) November 8, 2020

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG