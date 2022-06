Arriva via social il tenero annuncio di una coppia famosa della tv e del pomeriggio di Canale 5. Parliamo di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, due ragazzi usciti nel 2019 insieme da Uomini e Donne. La coppia ha scelto di condividere la bella notizia con un videomessaggio pubblicato su Instagram.

“Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri”. Inizia con queste parole il messaggio social pubblicato dai volti noti di Uomini e Donne. Per la precisione, ad inizio del post, è la futura mamma Claudia Dionigi a parlare. “Una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli…”, le sue parole.

Il post social dei due innamorati prosegue ancora: “Ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a”.

I due, nel tenero filmato, si mostrano innamoratissimi intenti a baciarsi e coccolarsi fino a mostrare anche le primissime immagini dell’ecografia della piccola creatura dentro la pancia della mamma. Tantissime le manifestazioni d’affetto per la coppia arrivate nei commenti da amici, parenti e fan. E ora anche i nostri migliori auguri!

Di seguito il post emozionante su Instagram della coppia:

View this post on Instagram

