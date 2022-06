L’ex concorrente di Amici Giulia Stabile ha festeggiato i 20 anni con una bella festa alla quale hanno preso parte volti noti del programma.

Un compleanno dolce e romantico, ma soprattutto tenero e felice. Parliamo dei 20 anni di Giulia Stabile, ex concorrente di Amici. La giovanissima ballerina ha festeggiato con un piccolo party con i suoi affetti più cari. Dal fidanzato Sangiovanni, fino ad altri amici e componenti della famiglia. Erano presenti, però, anche altri volti noti del talent show di Canale 5…

Amici, compleanno Giulia Stabile: chi c’era alla festa

In occasione della sua festa di compleanno, Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione di Amici 2021, ha voluto accanto a sé i suoi affetti più cari.

Ad accompagnare la ballerina nei festeggiamenti, infatti, c’erano Sangiovanni, il suo fidanzato e altro volto noto del talent show di Canale 5, con cui la storia d’amore prosegue a gonfie vele. Ma anche Rudy Zerbi, suo professore ai tempi della scuola ma anche “collega” dato che i due hanno collaborato anche a Tu Sì Que Vales. Presente anche la Mennoia, una delle colonne portanti della Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi.

Per l’occasione, Giulia ha scelto un look semplice: un total white con abito bianco in cotone a maniche lunghe con maxi cintura in vita. Immancabile, ovviamente, l’immenso sorriso che l’ha resa protagonista durante Amici e che risulta ancora oggi essere una grande qualità anche nella danza.

Sui social sono presenti alcuni scatti della festa e anche un messaggio di ringraziamento che la ballerina ha voluto mandare a tutti coloro che hanno preso parte alla sua serata: “Comunque grazie ancora a tutti per gli auguri”, ha scritto in una storia social la 20enne.

Di seguito, invece, un post Instagram di Rudy Zerbi presente alla festa di Giulia:

