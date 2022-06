La storia tra la tronista Veronica e la sua scelta Matteo sta procedendo a gonfie vele e la 26enne lo ha messo nero su bianco con una bellissima dedica su Instagram.

Veronica Rimondi è stata l’ultima tronista di questa edizione di Uomini e Donne e ha scelto Matteo Farnea con il quale c’è stato subito feeling. Lontani dalle telecamere la coppia si è fortificata ed è sempre più innamorata fino a decidere di andare a vivere assieme. Ora l’ex volto del dating show ha pubblicato una dedica dolcissima all’uomo che ama.

La bellissima dedica di Veronica a Matteo

“Vero, goditi a pieno questo giorno perché te lo porterai nel cuore per tutta la vita.” In questi mesi ho avuto la fortuna di avere al mio fianco persone gentili, affettuose, premurose e carismatiche.

Persone che mi hanno supportata, (sopportata,) sostenuta e fatta sentire a casa. È stata un’esperienza da cui ho imparato tanto, che mi ha fatta crescere, maturare e vivere emozioni nuove, forti e inaspettate.” Con queste parole esordisce Veronica Rimondi, ricordando il suo percorso nel dating show.

Poi aggiunge: “Questo percorso è iniziato come un’esperienza da vivere alla leggera, per mettersi in gioco, divertirsi, provare sensazioni diverse e conoscere qualcuno con cui, magari, riuscire a costruire una storia fuori dal programma. Ma un po’ per come sono fatta, e un po’ per un velo di scetticismo, mai mi sarei aspettata di uscire da quello studio con una persona come Matteo. Servirebbero troppi aggettivi per descriverlo, ma posso riassumere il tutto dicendo che mi sento fortunata.“

Ecco il post di Veronica

L’ex tronista conclude con un ultimo pensiero: “Come ho detto il giorno della scelta, non posso sapere come andrà, non ci sono certezze. Ma penso, e spero, di aver trovato la mia altra metà della mela (facendo un doppio riferimento: a Platone, e ad Aldo, Giovanni e Giacomo… citando così 4 dei migliori filosofi mai esistiti). Un percorso meraviglioso che si è concluso con un giorno indimenticabile. Grazie a tutti quelli che ne hanno fatto parte, perché ognuno, a suo modo, mi è entrato nel cuore. E grazie a Te, perché mi hai fatto scoprire un’altra faccia dell’Amore, e strappandomi un sorriso sin dal primo momento in cui ci siamo conosciuti, mi hai segnata per sempre.”

