L’imprenditrice e influencer, Kim Kardashian, sgrida i suoi figli che stavano disturbando durante l’intervista al The Tonight Show con Jimmy Fellon.

I due bambini di Kim Kardashian Saint West, di sei anni e Psalm West, di tre, sono stati rimproverati dalla mamma in diretta tv. Stavano facendo chiasso e la modella li ha zittiti senza troppi giri di parole. Insomma, dopo la polemica sul vestito di Marylin Monroe, Kim torna protagonista del gossip.

Kim Kardashian furiosa con i figli, li zittisce in diretta

Una foto di Kim

“Ragazzi la potete finire? Questa è la prima volta che vi porto a lavoro con me, potete farmi il piacere (di stare in silenzio)?” Queste le parole di Kim Kardashian al The Tonight Show di Jimmy Fellon e poi si giustifica: “Li sento fare così tanto rumore in studio” e poi si rivolge di nuovo ai figli intimando: “Ragazzi, per favore, non rovinate tutto, andiamo!”.

Per un po’, la modella e imprenditrice è riuscita a continuare l’intervista ma i bambini sono poi tornati a fare chiasso. A questo punto, la Kardashian si infuria e li sgrida di nuovo facendoli uscire dallo studio: “Ragazzi, sul serio, dovete andare“. Insomma, un avvenimento davvero insolito per un’intervista sgridare i figli in diretta e i presenti sono rimasti abbastanza basiti da tutto questo.

In ogni caso Kim è apparsa in ottima forma in tv con la sua chioma bionda. La modella ha perso ben 7 chili per indossare il vestito iconico di Marylin ed è raggiante.

Riproduzione riservata © 2022 - DG