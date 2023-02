Nel pomeriggio il funerale di Maurizio Costanzo. Grande commozione da parte di Maria De Filippi abbracciata anche da Pier Silvio Berlusconi.

Momenti di grande commozione ai funerali di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi, al suo arrivo in chiesa, è stata accolta anche da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che l’ha avvolta in un grande abbraccio molto emozionante. Un gesto che non è passato inosservato.

Maria De Filippi e l’abbraccio a Pier Silvio Berlusconi

Maria De Filippi

Al funerale di Maurizio Costanzo, c’era grande emozione che è aumentata con l’arrivo di Maria De Filippi in chiesa. La conduttrice è entrata con il volto coperto da grandi occhiali da sole neri e, commossa, ha raggiunto la prima fila, dove è stata abbracciata da Piersilvio Berlusconi che aveva il posto al suo fianco.

Dall’altra parte Gabriele, suo figlio, che dovrà sostenerla in questo momento di estrema fragilità. Accanto a loro, poi, c’era anche Raffaella Mennoia, amica e autrice, da sempre fianco al fianco di Maria De Filippi nei programmi da lei ideati e condotti, da Uomini e Donne a Temptation Island.

Solamente alcune ore fa, Pier Silvio Berlusconi aveva lasciato il suo profondo ricordo del compianto Costanzo: “Io penso subito a Maria e a tutta la famiglia di Costanzo a cui mando un abbraccio fortissimo. Oggi il dolore è quello per la scomparsa di un vero amico. Voglio stare vicino a Maria e alla famiglia di Maurizio a cui sono tanto, tanto legato”, ha detto l’ad di Mediaset.

“Umanamente è una persona speciale. Metteva entusiasmo ed energia in tutto ciò che faceva. Un lavoratore instancabile. Aveva una grande passione per il suo lavoro, era sempre vicino agli altri e a me nel caso specifico. Aveva bisogno di entrare in sintonia con le persone con cui lavorava. E poi una cosa molto bella che ricordo sono le sue risate. Oggi è una giornata che ci rattrista, Maurizio è in cielo, però è anche bello ricordare le grandissime risate fatte insieme, spesso anche nei momenti di lavoro intenso. Saper prendere la vita con gioia, credo sia un grande insegnamento”.

Di seguito anche le immagini pubblicate in svariati post sui social:

