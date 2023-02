Il commosso saluto di Camilla Costanzo, figlia di Maurizio Costanzo, al funerale del padre. Lacrime e un pensiero dolcissimo.

Nel corso dei funerali di Maurizio Costanzo ha parlato, durante la messa solenne, anche sua figlia Camilla, lasciando un ricordo tenero, dolce ed estremamente commosso.

Il ricordo di Camilla Costanzo

Maurizio Costanzo

“Caro papino”, ha iniziato così Camilla Costanzo rivolgendo un ultimo saluto al compianto padre. Con emozione ha ricordato i suoi insegnamenti ma soprattutto uno.

“Non avevi solo tre figli ma tanti. Tutti noi. Ci hai lasciato tanti insegnamenti ma uno in particolare: l’umiltà”. “Non hai idea di quanti siano qua per farsi consolare. Non ti saresti mai aspettato una grande dimostrazione d’affetto. Ci avresti detto come sempre ‘ma vi rendete conto? Tutto questo per me’. Ora sei vicino ai tuoi genitori, per mano a Sordi e Gassmann”.

Ancora sullo spirito del padre avuto da sempre, da quando aveva mosso i primi passi nel mondo del giornalismo ad ora, quando anche ad 84 anni faceva tutto con grande voglia: “Avevi l’anima del ragazzo di 17 anni. Ti immaginiamo in Paradiso mentre organizzi un talk show con Bracardi e Silvestri. Continuerai a vivere in tutti noi”.

Parole semplici ma dirette, sentite e ricche di sentimento che hanno coinvolto anche il pubblico che osservava in tv e sui social l’evento.

Sono tantissimi, infatti, gli utenti colpiti per la lettera della figlia del presentatore e per la semplicità e umiltà mostrata. Di seguito vi riportiamo alcuni dei post ora presenti su Twitter:

"Non hai avuto solo 3 figli ma molti molti di più"



_Camilla Costanzo #Verissimo — Lo Zsio CONTE (@MrKountsby) February 27, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG