Sfogo social di Guendalina Tavassi dopo alcune sue parole sulle coppie del GF Vip ed in particolare su una molto discussa…

Ha sempre detto la sua su diversi temi legati alla tv e ai personaggi televisivi e anche sul GF Vip, specie da quando è presente suo fratello Edoardo, non può essere da meno. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi che via social ha sottolineato alcuni dettagli sulle “coppie” del reality che hanno generato anche violente reazioni…

Guendalina Tavassi e le “coppie” del GF Vip

In modo particolare Guendalina Tavassi ha parlato della coppia che fa sempre tira e molla tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nello specifico la giovane influencer ed ex proprio del GF Vip ha sottolineato come il ragazzo si sia avvicinato alla Murgia e di come i due potrebbero essere una nuova coppia se Antonella dovesse uscire.

Le sue parole, documentate da video e immagini, hanno generato, evidentemente, grande polemica tra i fan dei due ragazzi (Antonella e Edoardo).

Proprio per questo la Tavassi si è sfogata su Instagram: “Allora, faccio questa storia per i fan dei Donnaccisi perché ho avuto delle minacce e degli insulti da parte di delle psicopatiche, perché solo delle psicopatiche possono essere fan di una coppia che non è una coppia vera e bella. Parliamo di una coppia che litiga e dove questo ragazzo sta veramente male. Una coppia che non esiste […]”.

“Non ci credono neanche loro (i fan della coppia) dato che io ho parlato di Edoardo e della Murgia come coppia. Vuol dire che loro stessi temono che questa cosa possa accadere. Io ho semplicemente raccontato quanto visto nei video e nei fatti”.

E ancora: “Perché dare della poco di buono a lei se il fidanzato è lui?”, ha poi aggiunto Guenda in un’altra storia.

Di seguito anche uno dei video di cui parla la Tavassi sulla presunta “nuova coppia”:

Edoardo che si butta sulla Murgia! No ma salvatelo mi raccomando io vado a salve la Murgia intanto… EDO DEVE USCIRE! E la MUrgia uscirà Giovedi! #gfvip #fiorde #donnalisi #FUORIDONNAMARIA pic.twitter.com/5yjgogdP3k — A (@Ana__15) February 27, 2023

