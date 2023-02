Tale madre, tale figlia. Se Belen Rodriguez con i social ci lavora, ecco che Luna Marì pare poter avere un futuro simile. Si fa per dire, ovviamente, ma l’ultima storia Instagram della showgirl argentina ha mostrato come la piccola bimba sia a proprio agio con la sua figura tanto da… “amarsi” allo specchio.

La piccola Luna Marì, come detto, ad un solo anno di età, è già propensa a pensare alla sua bellezza. La conferma? Arrivata da una simpatica storia social su Instagram di mamma Belen.

La showgirl, infatti, ha pubblicato un filmato nel quale si vede la bimba che, guardandosi allo specchio, si apprezza decisamente molto tanto da baciarsi e sorridersi da sola.

Un momento davvero dolce e tenero che l’argentina ha commentato ironicamente: “Amatevi tanto, come lei”.

A proposito di amore, solamente poche ore fa, invece, il padre della bimba, Antonino Spinalbese, uscito dalla Casa del Grande Fratello di cui era concorrente in questa edizione, è tornato a casa ad abbracciare la piccola.

L’uomo ha condiviso un filmato altrettanto ricco di amore e tenerezza nel quale abbraccia la piccola e le chiede anche scusa per essersi assentato a lungo.

Un post che è diventato nel giro di pochissimo tempo virale e che ha mostrato il grande legame che l’haistylist ha verso la bambina.

