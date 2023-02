Ecco dove vedere il funerale di Maurizio Costanzo in TV e in streaming: l’ultimo saluto al giornalista e conduttore è lunedì 27 febbraio.

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo. Il giornalista e conduttore non era apprezzato solamente dal pubblico televisivo che, per diversi anni, lo ha seguito ma anche dai colleghi del mondo dello spettacolo. Lunedì 27 febbraio 2023 a Roma, alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, verrà dato l’ultimo saluto al conduttore: il funerale è trasmesso anche in diretta TV. Vediamo allora dove vedere il funerale di Maurizio Costanzo in TV e in streaming.

Dove vedere il funerale di Maurizio Costanzo in streaming e in TV

Chi volesse dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo può farlo grazie alla diretta televisiva dell’evento. Dove vedere in diretta il funerale di Maurizio Costanzo? Sia Rai 1 che Canale 5 trasmetteranno in diretta l’evento a partire dalle ore 15 di lunedì 27 febbraio 2023.

Maurizio Costanzo

Ma si può anche vedere il funerale di Maurizio Costanzo in streaming? Sì, l’evento è trasmesso in diretta gratis anche su RaiPlay e su Mediaset Infinity, ovvero le piattaforme on demand di Rai e Mediaset a cui si può accedere sia da computer che da smartphone, da tablet e da Smart TV. Si può accedere a RaiPlay e a Mediaset Infinity in due modi: collegandosi ai siti ufficiali o attraverso le App che si possono scaricare sui vari dispositivi.

Maurizio Costanzo: i programmi TV

Sono numerosi i programmi televisivi che Maurizio Costanzo ha condotto nella sua lunga carriera televisiva, da Finalmente domenica nel 1972 (il suo programma d’esordio) a il Maurizio Costanzo Show. Ha condotto anche diverse edizioni di Buona Domenica, Tutte le mattine, Buon pomeriggio e molti altri ancora che sono sempre stati molto seguiti dal pubblico.

