Ecco quali sono le location di Carnival Row, la serie TV fantasy con protagonista Orlando Bloom targata Amazon Prime Video.

Torino, Lione e Praga sono, secondo la leggende, le tre città città che costituiscono i vertici del triangolo della Magia Bianca. Chissà se nella scelta dei produttori di Carnival Row di girare la serie TV proprio nella capitale della Repubblica Ceca ha influito anche questo mito. D’altronde, come i fan della serie targata Amazon Prime Video sanno bene, la magia è l’elemento base del mondo di Carnival Row. Nel quartiere della città vittoriana nel quale è ambientata la storia vivono creature di ogni tipo: essere umani, fate, fauni, centauri e molte altre ancora.

Carnival Row: Orlando Bloom per le strade di Praga

Di Praga, nelle varie puntate di Carnival Row, è facile riconoscere l’imponente castello che domina la città e che accoglie al suo interno la Cattedrale in stile gotico di San Vito.

Orlando Bloom

Il labirinto di stradine che caratterizzano al Città Vecchia è quello in cui si muovono i personaggi della serie TV, così come il Ponte Carlo (altro simbolo della città ceca).

Le riprese di tutti gli episodi della prima stagione di Carnival Row sono durate in totale circa cinque mesi e i vari attori della serie TV, da Orlando Bloom a Cara Delevingne, hanno dovuto girare delle scene con temperature al di sotto degli 0°.

Carnival Row 2: le location in Croazia

Se, come detto, la prima stagione di Carnival Row è stata girata interamente a Praga, per la seconda la troupe di Amazon Prime Video si è invece spostata in Croazia, per la precisione a Dubrovnik. Gli appassionati di serie TV questa città la conoscono bene per essere stata Approdo del Re nella celebre e fortunata saga fantasy Il Trono di Spade.

