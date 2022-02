Sono sempre di più le serie TV Marvel da vedere: per gli appassionati di supereroi, ecco qual è l’ordine in cui vanno guardate.

I supereroi sono sempre più presenti nel mondo dello spettacolo. Da quando è uscito al cinema Iron Man, il film che ha dato il via al MCU, quelli nati dai fumetti Marvel hanno conquistato sempre più fan in giro per il mondo, diventando amatissimi anche da coloro che non avevano mai letto le loro storie sugli albi a fumetti. Oltre che i film sono arrivate anche sempre più serie TV Marvel. Nel caso anche voi siate tra i fan di questi supereroi e vi state chiedendo in che ordine guardare le serie TV Marvel siete arrivati nel posto giusto.

Serie Marvel: ordine su Disney Plus

Se volete vedere su Disney + le serie TV Marvel in ordine cronologico (parliamo di quelle che fanno parte del Marvel Cinematic Universe) bisogna partire da WandaVision, che ha per protagonisti Scarlet Witch e Visione. Ecco l’ordine completo:

Fumetto popart

– WandaVision

– The Falcon and the Winter Soldier

– Loki

– What if… ?

– Hawkeye

– Moon Knight

– Ms. Marvel

– I Am Groot

– She-Hulk

– Secret Invasion

– Ironheart

– Armor Wars

– Echo

– Agath: House of Harkness

– Spider-Man: Freshman Year

– Marvel Zombies

Serie TV Marvel: ordine di visione

Quella presenti sulla piattaforma streaming Disney + non sono però le sole serie TV Marvel, ne esistono anche altre realizzate precedentemente che hanno avuto un grande successo. Nel caso di Daredevil, questa sta entrando a far parte del Marvel Cinematic Universe, il supereroe interpretato da Charlie Cox lo si è infatti visto anche in Spider-Man: No Way Home mentre il villan Kingpin è presente anche in Hawkeye.

Serie TV Marvel Heroes:

– Agents of S.H.I.E.L.D.

– Agent Carter

– Inhumans

Serie TV Marvel Knights:

– Daredevil

– Jessica Jones

– Luke Cage

– Iron Fist

– The Punisher

– The Defenders

Serie TV Marvel Young Adult

– Runaways

– Cloak & Daagger

