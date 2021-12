Tra le varie serie TV su Disney + c’è Moon Knight: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Moon Knight: tra le serie TV su Disney + del Marvel Cinematic Universe c’è anche quella dedicata a questo supereroe. Come è noto da tempo ai fan dei vari, le varie serie TV presenti sulla piattaforma streaming a partire da WandaVision sono strettamente collegati ai film del MCU e anche questa andrà a connettersi con le pellicole in arrivo nelle sale cinematografiche, oltre che con le altre serie TV. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Moon Knight.

Moon Knight, la serie TV: uscita su Disney +

Ma quando arrivano su Disney + i vari episodi di Moon Knight? La serie TV non ha ancora una data di uscita precisa, quello che invece è già noto è che sarà composta da 6 episodi che si potranno vedere nel 2022: la piattaforma streaming non li rilascerà tutti insieme, ma uno a settimana.

Moon Knight, la serie TV: la trama

Il protagonista di Moon Knight è Marc Spector, un ex agente della CIA che viene quasi ucciso da un terrorista ma viene salvato da Khonshu, il dio della Luna. Marc Spector, dopo aver ucciso il terrorista, diventa Moon Knight, un supereroe dalle varie personalità in conflitto perenne tra loro.

Moon Knight, la serie TV: il cast

A interpretare il ruolo di Marc Spector, ovvero il supereroe Moon Knight è Oscar Isaac, attore vincitore del Golden Globe nel 2016 per Show Me a Hero ma che è celebre per aver lavorato anche in film come A proposito di David, X-Men – Apocalisse, dove ha interpretato proprio Apocalisse, e nella saga di Star Wars vestono i panni di Poe Dameron.

Nel cast della serie TV troviamo poi anche Ethan Hawke, May Calamawy, Dina Dhihabi, Gaspard Ulliel, Alex Cobb e Loic Mabanza.

