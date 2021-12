L’Isola dei Famosi è uno dei reality più seguiti della tv e sta per tornare nel 2022: Ambra Angiolini potrebbe far parte del nuovo cast? Ecco i rumors.

L’Isola dei Famosi si sta già preparando per una nuova scintillante edizione, quella che partirà a marzo 2022, subito dopo il Grande Fratello Vip 6. Anche se mancano alcuni mesi, già si parla delle possibili presenze che potrebbero far parte del cast di questa edizione, tra cui Ambra Angiolini.

Secondo quanto riportato da Fanpage, Mediaset e Banijay stanno insistendo per avere Ambra Angiolini in studio, al fianco di Ilary Blasi come opinionista. A quanto pare, secondo quanto affermato da Gabriele Parpiglia, proprio Ilary Blasi vorrebbe tantissimo che Ambra facesse parte di questa edizione: “Non mi chiedete il suo ruolo o cosa farà ma il suo sogno è questo”

Staremo a vedere se Ambra Angiolino accetterà il ruolo, al momento niente è confermato. Sappiamo, inoltre, che un’altra candidata tra gli opinionisti è Soleil Sorge, influencer che al momento è all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6.

Intanto, i primi possibili naufraghi di cui si parla sono l’atleta russa Olga Plachina, moglie di Aldo Montano, Luigi Oliva, in passato legato a Pamela Prati, e del ritorno di Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi. Voci di corridoio, poi, parlano di una possibile partecipazione di Cristina D’Avena, l’idolo delle sigle dei cartoni animati. Dobbiamo aspettare ancora un po’ prima dell’annuncio del nuovo cast, che approderà sull’isola deserta il prossimo marzo.

