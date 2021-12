Gerry Scotti torna su Canale 5 per lo speciale Caduta libera Campionissimi. Il fortunato e storico game show ritorna in tv in una edizione speciale in quattro puntate.

Dopo dieci edizioni, la prima è del 2015, il fortunato game show del celebre Gerry Scotti torna in tv. Caduta libera Campionissimi, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, si trasforma in un format speciale e accompagna le vacanze di Natale con quattro puntate in prima serata. Gerry Scotti è, ormai, un volto noto per il pubblico e sinonimo di qualità. I suoi programmi sono sempre un grande successo e le persone si fidano. Ecco le sue parole: “L’Italia si è aggregata attorno alla televisione negli anni ’60 con Corrado, Mike Bongiorno, Pippo Baudo ed Enzo Tortora, ma ora è tutto cambiato. Dare appuntamento al pubblico oggi è difficile, perché la tv sembra uno snack bar in cui ognuno consuma ciò che vuole: per questo ci vuole un programma consolidato, dalle basi forti“.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Caduta libera Campionissimi: orario e date

La prima puntata va in onda su Canale 5 giovedì 16 dicembre 2021. Ogni giovedì, quindi 23 e 30 dicembre, tranne l’ultima, la sfida finale per l’elezione del “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”, che va in onda il 5 gennaio 2022. Il programma inizia alle 21:35.

Caduta libera Campionissimi: come funziona

Ogni puntata ha sulla botola un super campione delle dieci edizioni game show. A sfidarlo altri otto campioni del passato e due personaggi famosi. La prima puntata vede in sfida Nicolò Scalfi, campione dei record dello show: 727.000 euro vinti e 88 presenze. I VIP della prima puntata sono Alvin e Veronica Gentili che giocano per sostenere il progetto “Obiettivo alberi” di Mediafriends. Nelle puntate successive i super campioni sono: Christian Fregoni, Gabriele Giorgio e Michele Marchesi.

Fonte foto: https://www.instagram.com/donmelo21/

Ospiti della prima serata

Ospiti della prima puntata sono Ivana Spagna, i Gemelli di Guidonia, Pacifico, Gino ed Eduardo, e Martufello per offrire al pubblico momenti di intrattenimento, comici e musicali tra una sfida e l’altra. Altri ospiti delle puntate successive sono Rudy Zerbi e Nicola Savino. «I famosi li abbiamo chiamati apposta perché non cadano alla prima domanda. Che resistano almeno 5 minuti!» ammette Gerry Scotti.

Riproduzione riservata © 2021 - DG