Verissimo sta per tornare, come ogni weekend, con tanti ospiti interessanti e tante storie nuove da ascoltare. Ecco tutte le anticipazioni del 18 dicembre.

Silvia Toffanin sta per tornare con Verissimo, questo weekend e in particolare sabato 18 dicembre, giornata in cui la conduttrice ospiterà tantissimi ospiti molto interessanti, con i quali chiacchierare e dei quali racconterà qualche curiosità inedita.

Per la prima volta nel suo salotto diversi ospiti, che si racconteranno tra emozioni, risate e chiacchiere, come ogni weekend che si rispetti su Canale 5.

Tra i tanti ospiti, molto attesi sono i Me contro Te, i due youtuber amatissimi dai bambini. Sofì e Luì si racconteranno a Silvia Toffanin sabato 18 dicembre. Insieme sul set e nella vita, Luì e Sofì diventeranno presto marito e moglie. Lo scorso ottobre è arrivata, infatti, la romantica proposta di matrimonio. “È successo davvero!”, avevano scritto sui social dando la notizia.

Un’altra ospite molto attesa dal mondo dei social è Valentina Ferragni, sorella della celebre Chiara, e proprio come lei è diventata ormai una famosa influencer. Di recente, Valentina si è dovuta sottoporre a un’operazione per rimuovere un carcinoma e su Instagram aveva pubblicato la foto della cicatrice sulla fronte, scrivendo: “La prevenzione è questa, e la condivisione è questa: poter aiutare qualcuno che ha il mio stesso problema, far aprire gli occhi su problemi che non ci sono mai capitati da vicino ma che sono più vicini di quanto pensiamo”.

Con Silvia Toffanin parlerà di questo ma anche di tanto altro, regalando ai suoi fan alcune nuove chicche.

Ultimo ma non ultimo, a Verissimo sabato arriverà anche l’attore Alessandro Borghi, amatissimo in tutta Italia e che continua a regalare forti emozioni al nostro cinema. Dal 23 dicembre, infatti, Alessandro Borghi torna al cinema con il film Supereroi di Paolo Genovese, che lo vedrà di nuovo al fianco di Jasmine Trinca.

