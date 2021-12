Ecco alcune indiscrezioni per la puntata che andrà in onda oggi a Uomini e Donne: Matteo Ranieri darà un bacio a Martina, grande annuncio invece per il trono over.

Secondo le anticipazioni che si leggono sul web, la puntata di oggi a Uomini e Donne sarà piena di emozioni. Al centro studio Matteo Ranieri racconterà delle sue esterne con Federica e Martina e per il trono over torneranno Angela e Antonio ad annunciare una notizia bellissima.

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne

Dopo il caos che si è creato per la scelta di Andrea Nicole, Uomini e Donne darà spazio a Matteo Ranieri. Il suo trono è cominciato in modo lento e poco appassionante ma adesso le cose stanno per cambiare. L’ex di Sophie Codegoni ha baciato Martina una delle corteggiatrici che hanno smosso l’interesse del tronista da subito. Già durante la loro prima esterna si è creata una complicità particolare e i due avevano sfiorato il bacio che alla fine è arrivato. Matteo è uscito anche con Federica e racconterà dei momenti passati insieme a lei.

Per il trono over ritorneranno Angela e Antonio che erano usciti dal programma insieme. La coppia ha deciso di sposarsi e convolerà a nozze il 17 dicembre. Sono entrati in studio per condividere la notizia con il dating, aggiungendo anche la volontà di avere un figlio.

