Il noto conduttore Paolo Bonolis si è espresso su vari argomenti e anche sul giovane Stefano De Martino che si sta facendo largo in tv.

Intervista esclusiva per Paolo Bonolis ai microfoni di Super Guida Tv. Diversi gli argomenti trattati dal noto conduttore televisivo che di recente, dopo i grandi successi con ‘Ciao Darwin’, si sta rivelando una certezza delle reti Mediaset col programma ‘Avanti Un Altro’. Per il presentatore tanti passaggi interessanti come uno su Stefano De Martino, ex ballerino di Amici, ex compagno di Belen Rodriguez, e ora volto anche dello spettacolo con la conduzione di diversi programmi.

Paolo Bonolis su Stefano De Martino

Paolo Bonolis

Parlando della sua carriera e di chi potrebbe essere il suo erede in tv, Paolo Bonolis non nasconde di apprezzare quanto sta piano piano costruendo Stefano De Martino: “Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione”.

E a proposito di televisione, anche qualche piccola domanda scomoda sul recente passato e sulla mancata partecipazione al GF VIP per la quale si era vociferato di un’ospitata quando sua moglie Sonia Bruganelli era opinionista. Bonolis sul tema se la cava con un fugace: “Avevo da fare”.

Presente e futuro

Parlando della sua realtà lavorativa e del futuro poi: “Se si farà di nuovo Ciao Darwin? Credo che “Ciao Darwin” prima o poi possa meritare ancora una ribalta”, ha affermato. Chi lo ha accompagnato per tutta la carriera è stato Luca Laurenti del quale Bonolis parla così: “Ci sono 32 anni di convivenza con Luca e rintracciare un aneddoto è complicato. Con Luca il rapporto è sempre in costante crescita. A livello di spettacolo, siamo un corpo e un’anima. Ci divertiamo insieme e andiamo nella stessa direzione mentale di leggerezza. Non potevo incontrare un partner televisivo migliore”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG