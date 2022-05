La compagna di Valentino Rossi ha partorito la sua bambina due mesi fa: sui social è in bikini e in forma smagliante.

Ha partorito solamente due mesi fa Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, e, sui social, mostra già una forma fisica perfetta. La ragazza, infatti, nel corso della gravidanza, ha preso 14 chili che, a quanto pare dagli scatti di questi giorni, già ha perso.

Valentino Rossi, la compagna Francesca Sofia in forma dopo il parto

Due mesi fa ha dato alla luce la sua bambina e oggi mostra su Instagram un fisico invidiabile: parliamo di Francesca Sofia Novello, compagna del Dottore. Ecco la foto:

La giovane ha perso tutti i chili presi in gravidanza, precisamente 14. In una vacanza alle Baleari che si è concessa proprio in questi giorni, ha indossato un bikini e si è fatta immortalare in tutta la sua bellezza.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Una vacanza tra mamma e figlia

La modella è partita, alla volta della Spagna, con la piccola Giulietta, senza Valentino, impegnato in alcune gare automobilistiche.

“Il primo volo di Giulietta. Qui in Spagna è la festa della mamma, quindi quest’anno festeggio due volte”, ha scritto nelle sue storie. I

