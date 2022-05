Due concorrenti hanno violato il regolamento e per questo gli è stata data una punizione che dovranno scontare nei giorni a seguire sulla Playa.

Alessandro ed Edoardo hanno subito un provvedimento disciplinare da parte dell’Isola dei Famosi. Il motivo è aver dato indizi ai loro compagni di quali saranno le prossime concorrenti del reality. Questo era vietato dal regolamento e così Ilary Blasi ha comunicato una punizione “esemplare”.

Ecco cosa hanno fatto i due naufraghi

Alvin e Ilary Blasi

Come riporta Novella 2000: “Nelle ultime due puntate de L’Isola dei Famosi Alessandro ed Edoardo sono stati richiamati in confessionale. A loro è stato rivelato che presto avrebbero fatto il loro ingresso due nuove naufraghe single. Parliamo di Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. Le due new entry hanno confessato di voler trovare l’amore e hanno confessato come dovrebbe essere il loro uomo ideale. Dall’identikit gli indiziati speciali sembrano essere proprio Alessandro ed Edoardo.“

I due naufraghi però con alcune frasi quali: “Alla fine tra tutte ne rimane una” ecc. avrebbero fatto capire ai compagni qualcosa riguardo le new entry. Ripresi dal video del fuori onda, Ilary Blasi li ha rimproverati. I due hanno detto di aver subito pressioni dai loro compagni ma alla fine il verdetto del reality è una punizione. Alessandro ed Edoardo saranno costretti a rimanere legati da una cinta elastica come un unico concorrente. Dovranno mettersi d’accordo sul da farsi, perchè se uno dei due altrimenti subirà la scelta dell’altro e viceversa. Come andrà a finire con questa coppia nei prossimi giorni?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG