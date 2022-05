L’ex naufraga è tornata in studio all’Isola dei Famosi, dopo essere stata costretta ad abbandonare per la scottatura ma il suo gesto fa discutere.

Patrizia Bonetti aveva riportato un’ustione durante la prova del fuoco ed è stata costretta a lasciare L’Isola dei Famosi. A distanza di tempo è tornata in studio come ospite, per informare sul suo stato di salute ma un suo gesto sembra mostrare la scottatura a un suo ex compagno di avventura.

Lo strano gesto di Patrizia Bonetti in studio

Patrizia Bonetti

Come riporta Blogtivvu, Patrizia Bonetti torna in studio dopo aver abbandonato il reality e dichiara: “Sto bene mi sono ripresa finalmente, sto molto bene sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, era un’avventura che era da tempo che volevo fare. Ma gli incidenti succedono e l’importante è andare avanti. Chi potrebbe andare fino alla fine? Nicolas mi piace come sta agendo all’interno del gruppo.“

Dopo aver rassicurato sulle sue condizioni di salute però, come sottolinea Biccy, l’ex naufraga sembra girarsi verso Marco Melandri mostrandogli la coscia dove ci sarebbe la cicatrice causata dalla scottatura. Ovviamente alla sua vita, l’ex concorrente sembra assumere un atteggiamento sconvolto alla vista della ferita. Non si tratta di certezze ma solo di supposizioni dovute al gesto dell’ex naufraga che sembra proprio suggerire questo scenario.

La presenza della modella in studio sembra smentire l’indiscrezione secondo cui la Bonetti volesse fare causa a Mediaset, proprio in seguito all’incidente nel reality. Dunque, la serenità sembra tornata per l’ex naufraga dopo la scottatura che ha curato in Italia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG