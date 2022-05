Buone notizie per l’allenatore del Bologna Mihajlovic dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per possibile insorgenza legata alla leucemia.

Una lieta notizia arriva nell’ambito del mondo sportivo, ed in particolare del calcio, a proposito delle condizioni dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. L’uomo, ricoverato da oltre un mese all’ospedale Sant’Orsola per la possibile insorgenza legata alla leucemia, malattia che sembrava già essere stata sconfitta in passato, è stato dimesso e potrà tornare a casa.

Mihajlovic dimesso: le condizioni

Sinisa MIhajlovic

Un sorriso immenso quello che arriva da Bologna e che vede protagonista l’allenatore serbo Sinisa Mihajlovic. Trentaquattro giorni dopo il ricovero in ospedale a causa della possibile insorgenza della leucemia, il mister finalmente torna a casa.

L’allenatore farà ritorno a Roma dove potrà godersi sua moglie e l’intera famiglia per qualche giorno prima, probabilmente, di riprendere almeno in parte le sue attività da tecnico del Bologna. Come annunciato dalla stessa società rossoblù, il tecnico è uscito dall’Ospedale Sant’Orsola in cui era ricoverato dal 29 marzo scorso con i valori e le analisi che hanno dato segnali buoni e confortanti.

“Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali. Forza Mister, siamo con te!”, sono state queste le parole del Bologna in un comunicato ufficiale.

Da sottolineare come proprio la squadra di Serie A, dopo quanto accaduto al proprio allenatore, abbia dato grandissimi segnali di compattezza in campo. Per i rossoblù, infatti, dal momento in cui Mihajlovic si è dovuto curare in ospedale sono arrivati solo risultati positivi. Dal Milan, arrivando alle gare contro Sampdoria, Juventus, Udinese, Inter e, infine, la più recente, con la Roma. Dieci punti in 6 partite. Un segnale importante che, siamo sicuri, avrà anche aiutato psicologicamente il mister serbo ad affrontare con maggiore serenità la sua personalissima battaglia con la malattia. Da capire se, e quando, l’allenatore potrà fare ritorno alla guida dei suoi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG