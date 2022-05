Stima reciproca tra Fedez e Donatella Versace. Il rapper ha mostrato sui social una torta per il compleanno della stilista.

Prima l’invito al Met Gala 2022 direttamente da Donatella Versace, poi una torta di compleanno decisamente speciale per la stilista. Sarà una giornata molto impegnativa per Fedez e Chiara Ferragni che si trovano a New York per prendere parte all’evento che, a giudicare dalle mille sorprese di queste giornate, per loro “è iniziato” con ampio anticipo.

Fedez e la torta per Donatella Versace

Fedez

Come detto, prima un invito decisamente particolare a firma di Donatella Versace per l’evento di beneficienza, arte e fashion più seguito dell’anno: il Met Gala 2022 al Metropolitan Museum of Art di New York: “Caro Federico, non vedo l’ora di vedervi al Met Gala. Sarà una serata indimenticabile. Con affetto Donatella”, le parole della stilista.

Poi, ecco anche una sorta di risposta da parte di Fedez per la donna della moda: una torta davvero molto grande con tanto di personalizzazione e scritta: “Happy Birthday Donatella!”. L’oggetto appare davvero maestoso con rifiniture color oro e il simbolo che richiama appunto la Versace. Il rapper ha anche aggiunto ad una delle sue stories Instagram: “Tanti auguri Queen”.

La torta, ovviamente, è un chiaro riferimento al compleanno della stilista che oggi, 2 maggio, compie gli anni.

Da sottolineare come quest’anno il Met Gala sarà ispirato a “Gilded Glamour and White Tie”, con il dress code che si rifarà agli ultimi trent’anni del 19esimo secolo americano.

Non resta che attendere qualche novità sulla serata. Per rimanere aggiornati basterà seguire i vari profili di Chiara Ferragni e Fedez. Le sorprese, siamo sicuri, non mancheranno.

Sui social non è mancato neppure un messaggio della Ferragni che ha ricordato i suoi Met Gala precedenti. Di seguito il post Instagram:

